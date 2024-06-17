Экс-офицер из США предрек убийство Зеленского
Бывший офицер американской армии Скотт Беннетт заявил, что США попытаются убить Владимира Зеленского. Об этом он рассказал Russia Today.
По мнению Беннетта, спасти Зеленского от ликвидации может только суд. Бывший военный заявил, что в результате судебного процесса Зеленского должны отправить «в маленькую камеру где-то в Сибири».
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«Он уже ходячий труп, вообще удивительно, что он до сих пор жив. Я считаю, что его уничтожат физически, убьют», - заявил Беннетт.
Ранее британский историк, профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш сообщил, что Зеленским недовольны в его собственном окружении. По словам историка, причиной стали нереалистичные обещания, которые дает Зеленский, включая получение контроля над Крымом. Гартон-Эш отмечал, что потери Украины продолжают расти, а Россия продвигается вперед, используя свое численное превосходство и медлительность Запада.
Один из украинских майоров рассказал Гартон-Эшу, что настроение в армии сейчас «нехорошее». Еще несколько источников, не связанных друг с другом, сообщили историку, что Зеленский «одержимо» изучает свои рейтинги - и они постепенно снижаются.