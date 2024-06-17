Бывший офицер американской армии Скотт Беннетт заявил, что США попытаются убить Владимира Зеленского. Об этом он рассказал Russia Today.

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По мнению Беннетта, спасти Зеленского от ликвидации может только суд. Бывший военный заявил, что в результате судебного процесса Зеленского должны отправить «в маленькую камеру где-то в Сибири».

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«Он уже ходячий труп, вообще удивительно, что он до сих пор жив. Я считаю, что его уничтожат физически, убьют», - заявил Беннетт.



Ранее британский историк, профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш сообщил, что Зеленским недовольны в его собственном окружении. По словам историка, причиной стали нереалистичные обещания, которые дает Зеленский, включая получение контроля над Крымом. Гартон-Эш отмечал, что потери Украины продолжают расти, а Россия продвигается вперед, используя свое численное превосходство и медлительность Запада.

Один из украинских майоров рассказал Гартон-Эшу, что настроение в армии сейчас «нехорошее». Еще несколько источников, не связанных друг с другом, сообщили историку, что Зеленский «одержимо» изучает свои рейтинги - и они постепенно снижаются.