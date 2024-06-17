Действия Нетаньяху объяснили «еврейской национальной особенностью»

Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил НСН, что после сектора Газа Израиль переключится на ливанцев, а там недалеко и до ядерной войны. Решение о роспуске чрезвычайного военного кабинета министров в Израиле не свидетельствует о планах завершить военный конфликт в Газе, сообщил в интервью НСН президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распустил чрезвычайный военный кабинет министров после ухода одного из лидеров израильской оппозиции Бени Ганца из правительства, сообщает Ynet. Ряд израильских СМИ утверждает, вместо военного кабмина премьер намерен проводить встречи с министрами в узком составе. Сатановский объяснил подобное решение особенностями национального характера.

«Евреи – народ такой, пересобачиваются в разгар войны, когда само существование страны под угрозой, это не новость, а их национальная особенность. Аналогичный случай был в Иерусалиме, когда римляне взяли страну, штурмовали столицу, а там шла гражданская война. Каждый из евреев всегда сам себе голова, это видно по всей истории, включая современную израильскую политику», - сказал он.



Как добавил собеседник НСН, Израиль вряд ли снизит накал эскалации в Газе, что может вывести локальный военный конфликт в регионе на новый уровень.

«Война идет и будет только хуже, скоро начнутся действия на севере в районе ливанской границы. А дальше все перетечет в прямое военное столкновение с Ираном. Все, что мы наблюдаем в последнее время по Газе и Ливану – не арабо-израильский конфликт, а ирано-израильский конфликт. Персы используют палестинцев и ливанцев, как расходный материал, так было всегда. Прямое столкновение Ирана и Израиля может привести к ядерной войне в этом локальном уголке планеты», - подытожил он.



Ранее сообщалось, что Израиль ввел ежедневные «тактические паузы» для увеличения объемов поставки гумпомощи в сектор Газа. Паузы в боях введены с 15 июня. Они действуют с 8:00 до 19:00 ежедневно «до особого распоряжения» в южной части сектора Газа, напоминает «Радиоточка НСН».