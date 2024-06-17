В Польше «потеряли» троих осужденных за шпионаж в пользу России

В Польше исчезли «с радаров спецслужб» три человека, которых осудили по делу о шпионаже в пользу Россию. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

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Издание напомнило, что всего по делу был вынесен приговор 14 из 16 иностранцев, обвиняемых в участии в подготовке диверсий и диверсионных акций в Польше. Среди осужденных украинцы, двое белорусов и один россиянин, все они признали себя виновными. По версии следствия, они осуществляли наблюдение за аэропортами и планировали взорвать поезда.

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Троим подсудимым, в том числе несовершеннолетнему Артуру М., суд назначил минимальные наказания - от более одного года до полутора лет лишения свободы - и отменил предварительный арест.

При этом, по данным издания, все трое «до сих пор не находятся в тюрьме». В частности, украинец Ярослав Б. «исчез с радаров спецслужб» после того, как в январе суд вынес ему предписание отбывать наказание, а затем в апреле и мае выдал напоминания.

Также пропали Артур М. и гражданка Белоруссии Мария М., учившаяся в Варшаве, утверждается в статье.

Ранее сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) провели обыски в рамках дела «о шпионаже в пользу России», в том числе в Варшаве. В результате было изъято 48,5 тысяч евро и 36 тысяч долларов, а также ряд электронных носителей и мобильные телефоны. Сотрудники ABW также «задокументированы действия, направленные на организацию в странах ЕС пророссийских инициатив и кампаний в СМИ».