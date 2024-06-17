Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху распустил военный кабинет. Об этом в понедельник, 17 июня, пишет The Spectator Index.

© Вечерняя Москва

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 10 июня проголосовал за проект резолюции Соединенных Штатов Америки о перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Международный суд ООН ранее постановил, что Израиль обязан прекратить наступление в Рафахе. Вердикт был вынесен в связи с обращением Южно-Африканской Республики по этому вопросу.

Кроме того, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галланта и трех лидеров движения ХАМАС.

Новость дополняется.