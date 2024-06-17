Ле Пен указала на опасность и токсичность Евросоюза

Евросоюз представляет опасность для стран, которые в него входят, заявила в интервью газете El Periódico лидер парламентской фракции «Национального объединения» во Франции Марин Ле Пен. Она призвала провести реформирование сообщества.

По словам политика, то, что объединяет Францию и Испанию, гораздо важнее того, что их разделяет. Ле Пен отметил, что Евросоюз не равен Европе. Это лишь «форма континентального сотрудничества», которая принесла «мало пользы» экономикам двух стран, уточнила политик.

Ле Пен отказалась добиваться отставки Макрона в случае победы на парламентских выборах

Учитывая, что Евросоюз представляет опасность для всех наших наций, логично, чтобы мы сражались вместе, — сказала Ле Пен.



Политик заявила о токсичности ЕС и призвала реформировать его, чтобы дать больше полномочий входящем в объединение странам.

Ранее на фоне провала на европейских выборах Макрон заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов внутри страны. Первый тур голосования назначен на 30 июня, второй — на 7 июля. Французский лидер подчеркнул, что подъем «националистов и демагогов» представляет опасность не только для французов, но и для всей Европы и мира.

Позже издание The Guardian сообщило, что решение может быть попыткой восстановить большинство в Нацсобрании и, как следствие, политическое влияние. Журналисты признали, что в прошлом главе республики неплохо удавались предвыборные кампании, но сейчас ситуация изменилась. Это значит, что выборы могут привести к политическому кризису.