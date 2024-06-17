Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан на своей странице в соцсети X наглядно продемонстрировала, насколько страны «Большой семерки» занимают меньше места на карте по сравнению с остальным миром. На опубликованной дипломатом фотографии синим цветом выделены территории стран G7, которые претендуют на роль спикера всего человечества, но при этом занимают очень мало места на карте планеты.

G7 = весь мир? — подписала фотографию Мэйфан.



Ранее лидеры стран «Большой семерки» подготовили заявление, в котором требуют от России выплатить Украине порядка $486 млрд. Именно во столько оценили ущерб, понесенный Украиной от спецоперации.

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В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что страны G7 пришли к соглашению по вопросу выдачи Украине кредита в размере $50 млрд. По ее словам, средства передадут Киеву за счет поступлений от замороженных российских активов. При этом Мелони уточнила, что речь идет не о конфискации активов. Использоваться будут проценты, которые наращиваются со временем, констатировала премьер-министр.

В мае Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников писала, что Вашингтон подталкивает страны G7 к выделению Украине кредита под залог будущих доходов от заблокированных активов России в западных государствах. Меру американские власти пытаются продавить до возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США.