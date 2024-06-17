$89.07+0.8695.15+0.32
Войти в почту

Генконсул Китая одной картинкой разрушила важность G7 для мира

Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан на своей странице в соцсети X наглядно продемонстрировала, насколько страны «Большой семерки» занимают меньше места на карте по сравнению с остальным миром. На опубликованной дипломатом фотографии синим цветом выделены территории стран G7, которые претендуют на роль спикера всего человечества, но при этом занимают очень мало места на карте планеты.

Генконсул Китая одной картинкой разрушила важность G7 для мира
© globallookpress.com
G7 = весь мир? — подписала фотографию Мэйфан.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» подготовили заявление, в котором требуют от России выплатить Украине порядка $486 млрд. Именно во столько оценили ущерб, понесенный Украиной от спецоперации.

© Соцсеть X

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что страны G7 пришли к соглашению по вопросу выдачи Украине кредита в размере $50 млрд. По ее словам, средства передадут Киеву за счет поступлений от замороженных российских активов. При этом Мелони уточнила, что речь идет не о конфискации активов. Использоваться будут проценты, которые наращиваются со временем, констатировала премьер-министр.

В мае Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников писала, что Вашингтон подталкивает страны G7 к выделению Украине кредита под залог будущих доходов от заблокированных активов России в западных государствах. Меру американские власти пытаются продавить до возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

В мире
Дональд Трамп