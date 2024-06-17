Бывший офицер армии США Скотт Беннетт заявил, что американский президент Джо Байден в действительности ничего не решает на своем посту. Как сообщает RT, по мнению военного, на самом деле «дергает за веревочки» бывший лидер страны Барак Обама. Комментируя действия США в ситуации с Украиной, он заявил, что «Америка играет в карты», однако «на картах ничего нет». Сам Байден же не может повлиять на ситуацию.

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«Байден — старый человек в своем мире, он даже как его зовут не помнит. Там Обама на самом деле дергает за веревочки», — сказал Беннетт.



Экс-офицер добавил, что поддержка Владимира Зеленского со стороны Соединенных Штатов с каждым днем становится «все более и более слабой».

В марте Беннетт заявлял, что никакой европеец не желает войны, а хотят ее лишь «военные паразиты». По его словам, НАТО, европейские и американские объединения надеются, что их «неистовые истерики» и «трепание нервов» смогут запугать Россию.