Билл Гейтс решил побороться с Китаем в атомной энергетике

Основатель Microsoft Билл Гейтс выразил уверенность, что проект атомной энергетики нового поколения в США реализуют вне зависимости от того, кто придет к власти в стране. Гейтс заявил CBS, что в будущем Штаты смогут составить конкуренцию Китаю в этой сфере.

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Гейтс и его энергетическая компания TerraPower возглавляют крупный проект, строительство которого началось на прошлой неделе в штате Вайоминг. Речь идет об атомной электростанции, которая будет использовать натриевое охлаждение вместо водяного. Авторы проекта заявляют, что это упрощает процесс, одновременно делая его более безопасным и дешевым.

Ожидается, что АЭС начнет производить электроэнергию к 2030 году. Как подчеркнул Гейтс, атомная энергетика имеет много преимуществ, включая экологичность, поэтому пользуется в США двухпартийной поддержкой. По его словам, демократы видят в ней ценность как в источнике чистой энергии, а республиканцы смотрят на нее с точки зрения энергетического суверенитета.

«Вам не хотелось бы видеть по всему миру ядерные реакторы, построенные вашими противниками. Материалы, используемые в этих реакторах, могут иметь двойное назначение и вы должны следить за тем, чтобы они не использовались для какой-либо военной деятельности», - отметил Гейтс.



Основатель Microsoft отметил, что Китай строит больше всего ядерных реакторов, но если США воспользуются «инновационной мощью», то смогут стать конкурентоспособными. Одна из проблем, с которой столкнулся проект Гейтса, заключалась в том, что урановое топливо для АЭС должно было поступать из России. Из-за этого начало работы станции сдвинулось с 2028-го на 2030 год. В результате Гейтс решил обратиться к поставщикам из Британии и ЮАР, также возможны поставки с урановых рудников в США и Канаде.