Несколько стран, которые «традиционно имеют хорошие отношения с Россией», на конференции в Швейцарии впервые предложили Киеву свои каналы коммуникации с Москвой, что стало для Украины неожиданностью, заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

По его словам, предложения от стран поступили на конференции в Швейцарии, где обсуждался, в том числе, обмен военнопленными.

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Лубинец отметил, что не может пока назвать страны, которые предложили свое посредничество в коммуникациях с Россией, но Киев не ожидал «именно от таких стран таких позиций», передает ТАСС.

Напомним, в Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине. Итоговый документ поддержали 80 из 91 страны-участницы, следует из списка, опубликованного организаторами встречи. Среди стран, одобривших документ, Швейцария, Турция, Израиль, страны Евросоюза и США. Страны БРИКС не стали подписывать итоговую декларацию.

В коммюнике участники конференции призвали к обмену и освобождению всех военнопленных.

Эксперты считают, что Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери.