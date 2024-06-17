Лидеры стран Евросоюза поддержат кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК). Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на ряд дипломатов и официальных лиц.

«Лидеры ЕС планируют высказаться в пользу Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок как председателя Европейской комиссии в понедельник вечером», — говорится в публикации.



По информации издания, встреча станет прелюдией официального саммита 27-28 июня, на котором должно быть достигнуто окончательное соглашение по новому главе Еврокомиссии.