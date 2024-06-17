FT: лидеры стран ЕС поддержат фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Лидеры стран Евросоюза поддержат кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК). Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на ряд дипломатов и официальных лиц.
«Лидеры ЕС планируют высказаться в пользу Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок как председателя Европейской комиссии в понедельник вечером», — говорится в публикации.
По информации издания, встреча станет прелюдией официального саммита 27-28 июня, на котором должно быть достигнуто окончательное соглашение по новому главе Еврокомиссии.