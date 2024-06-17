Пока вы спали: новые ядерные вооружения в мире и объяснение «застывания» Байдена

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В SIPRI заявили, что ядерные державы продолжают модернизировать свои арсеналы

Ядерные державы на фоне ухудшения геополитической обстановки развивают свои арсеналы, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Речь идет о России, США, Великобритании, Франции, КНР, Индии, Пакистане, КНДР и Израиле. В 2023 году некоторые из них развернули новые ядерные вооружения или системы, которые способны нести ядерный заряд.

На январь 2024 года в мире насчитывалась примерно 12 тысяч 121 боеголовка, 9 тысяч 585 из которых были в состоянии боеготовности.

Сенатор сообщил, что производители из КНР замещают в РФ западную сельхозтехнику

Китайские производители сельскохозяйственной техники и оборудования постепенно замещают в России поставщиков из Запада, сообщает ТАСС.

Как заявил глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, российские аграрии уже не верят западным производителям техники, которые «поддались давлению своих правительств и ограничили поставки техники и запчастей».

По его словам, так как отечественные и белорусские производители пока не могут закрыть все ниши, в те сферы, которые востребованы, хотят пригласить китайские компании.

Сенатор отметил, что крупные аграрные ассоциации в России формируют запрос от российских производителей для организации крупных поставок сельхозтехники из КНР, а также открытия сервисных центров на территории РФ.

В Белом доме назвали "застывание" Байдена на сцене приветствием толпы

Американский лидер Джо Байден не «застыл» на сцене, а приветствовал зрителей на мероприятии для сбора средств для своей избирательной кампании, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря администрации США Эндрю Бейтса.

По его словам, республиканцы и их сторонники признают, что не могут противостоять главе государства, который обеспечивает самый высокий экономический рост в мире и довел уровень преступности с применением насилия до 50-летнего минимума.

16 июня Национальный комитет Республиканской партии США сообщил, что во время выступления экс-президент США Барак Обама вынужден был увести Байдена со сцены. На опубликованном видео Байден замер на сцене и просто улыбался, после чего Обама взял его за руку и отвел в сторону выхода.

В Киеве признали необходимость переговоров с РФ для урегулирования конфликта

Присутствие представителей России за столом переговоров необходимо для завершения конфликта на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время конференции по Украине в Швейцарии.

По словам дипломата, очевидно, что для урегулирования конфликта «нужны обе стороны». Глава МИД также признал различие взглядов стран Запада и глобального Юга на пути завершения конфликта.

Конференция состоялась в Швейцарии. На нее съехались более 160 делегаций. РФ не вошла в число приглашенных.

В ГД предложили разрешить превышение самообороны на территории собственного дома

В Госдуму внесут проект закона, согласно которому необходимая самооборона не может быть превышена при проникновении агрессора в жилище, сообщает ТАСС.

Автор инициативы — депутат Ярослав Нилов заявил, что под жилищем документ подразумевает как место постоянного или временного проживания, так и место пребывания гражданина.

Отмечается, что законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, в ходе необходимой обороны должен в ситуации ограниченного времени для принятия решения оценить степень опасности, потенциального вреда, определить намерения нападающего и в целом быть предупредительным к посягающему.

Инициатива призвана ввести в законодательство России принцип «мой дом — моя крепость».