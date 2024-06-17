Таиланд рассматривает оказание помощи Украине

Таиланд изучает способы оказания поддержки Украине в наращивании потенциала земель сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил вице-министр иностранных дел Рат Чаличан в ходе своего участия в секционном заседании "Продовольственная безопасность и свобода судоходства" на конференции по Украине в Швейцарии. Текст его выступления опубликовал таиландский МИД.

"Война оказывает долгосрочное негативное воздействие на сельскохозяйственные угодья, и Таиланд очень серьезно относится к этому вопросу. Деградация сельскохозяйственных земель из-за конфликта не только снижает возможности безотлагательного производства продовольствия, но также подрывает долгосрочную продовольственную безопасность. Для решения этой проблемы Таиланд изучает способы поддержки Украины в ее усилиях по наращиванию потенциала, направленного на восстановление сельскохозяйственных земель. Эта поддержка будет иметь решающее значение для воссоздания устойчивого сельхозсектора на Украине и обеспечения стабильного производства продуктов для будущих поколений", - сказал он.



В Таиланде заявили о готовности присоединиться к БРИКС

"Несмотря на географическую удаленность Таиланда от Украины, у нас есть особая связь как ключевых экспортеров продовольствия или "кухонь мира". Эта связь подчеркивает важность нашей совместной приверженности глобальной продовольственной безопасности. Таиланд полностью поддерживает все инициативы, которые способствуют обеспечению глобальной продовольственной безопасности во время кризисов, включая черноморскую зерновую инициативу. Мы искренне надеемся, что конфликтующие стороны смогут отложить в сторону свои разногласия и начать конструктивный диалог. В частности, мы должны работать сообща, чтобы возродить черноморскую зерновую инициативу или [предпринять] другие подобные конструктивные попытки для восстановления глобальной продовольственной безопасности", - отметил он.

Конференция по Украине проводилась в Бюргенштоке 15-16 июня. Среди основных тем, которые обсуждались на ней, были, в частности, ядерная и продовольственная безопасность, обеспечение судоходства, обмен военнопленными. Россия в Бюргеншток не была приглашена. Среди участников доминировали представители стран коллективного Запада, что предопределило антироссийский характер многих выступлений. Коммюнике было принято без учета мнения России.