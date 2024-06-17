В КНР хотят чтобы мир действовал сообща против ограничений Запада

Запад пытается путем ограничений сдержать развитие глобального Юга, необходимо сообща отстаивать свои права. Об этом заявил глава бюро по исследованию и развитию международного департамента ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Цзинь Синь, выступая на международном межпартийном форуме в формате "БРИКС и страны-партнеры" - "Мировое большинство за многополярный мир".

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"Глобальный Юг стал значительной силой. В то же время несправедливые практики продолжают сдерживать его развитие, - сказал он. - В частности, ограничительные механизмы Запада вставляют палки в колеса нашего сотрудничества".



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"Для обеспечения многосторонности нам надо действовать сообща, чтобы страны могли отстаивать свои права, - отметил представитель КПК. - Необходимо всем соблюдать принципы Устава ООН". По его словам, требуется практиковать конкретные подходы, чтобы "глобализация стояла на страже наших интересов".

"Используя принципы инклюзивности, мы сможем обеспечить свое участие в социально-экономическом развитии мира", - заявил Цзинь Синь.



"Единая Россия" 17-18 июня проводит во Владивостоке международный межпартийный форум в формате "БРИКС и страны-партнеры" - "Мировое большинство за многополярный мир". На мероприятии собрались представители ведущих политических сил из 32 стран, в том числе из Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Индонезии, Камбоджи, КНР, Кубы, Лаоса, Таджикистана, Таиланда, Эфиопии и других. Они будут обсуждать вопросы построения справедливого миропорядка, закрепления принципа неделимой и равной безопасности, торгово-экономического и валютно-финансового сотрудничества. Также в дни проведения форума запланировано заседание постоянного комитета движения "За свободу наций!" и круглый стол с участием стран АСЕАН.