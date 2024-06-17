Экс-чиновник Пентагона раскритиковал Шольца за похвалу в адрес Байдена

Канцлер Германии Олаф Шольц повел себя "дико неуместно", когда похвалил президента США Джо Байдена на полях саммита Группы семи (G7) в Италии, назвав того "одним из самых опытных политиков в мире". Такое мнение высказал в воскресенье бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам стратегии и военного строительства Элбридж Колби в X (ранее Twitter).

"Думаю, у многих американцев это вызвало бы смех, если не откровенное презрение", - отметил сторонник бывшего главы государства Дональда Трампа.



По данным газеты Politico, в случае победы республиканца на ноябрьских президентских выборах Колби может стать его помощником по национальной безопасности.

Экс-чиновник усомнился в том, что канцлер "действительно знает, о чем говорит в американском контексте". "Я думаю, что лучше не вмешиваться в выборы друг друга", - добавил он. "Какое послание республиканцы должны воспринять в отношении нынешних властей Берлина?" - отметил бывший заместитель помощника министра обороны.

В субботу на полях саммита G7 Шольц также назвал Байдена "человеком, который точно знает, что он делает". Он высоко оценил внутреннюю и международную политику хозяина Белого дома, заявив, что она способствовала "правильному экономическому развитию", "миру и безопасности", "единству и сплоченности" в США. Канцлер также сказал журналистам, что, по его мнению, Байден, скорее всего, победит в ноябре, и назвал спекуляции по поводу результатов американских выборов "немного странными".

"Может ли канцлер комментировать ситуацию с экономикой и социальной общностью в США?" - указал Колби.



Он добавил, что канцлеру "дико неуместно комментировать внутреннюю американскую политику и выборы". Ранее экс-чиновник критиковал министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона за то, что тот настаивал на оказании помощи Украине во время поездки в Вашингтон, назвав это "поразительным вмешательством в американскую систему".

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост главы вашингтонской администрации от своих партий. Официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных партийных съездах республиканцев (в июле) и демократов (в августе).