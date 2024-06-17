Рейтинг Владимира Зеленского упал на 30 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

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Как показал опрос граждан страны, более половины населения перестали доверять парламенту, пока им два года лгали об успехах Вооруженных сил Украины на фронте. Как заявила Анастасия Бульба, которая входит в группу женщин, выступающих за демобилизацию их мужей, «ребята умирают, но при этом ничего не решается».

Ухудшение ситуации в зоне боевых действий подрывает авторитет властей среди граждан страны. Украинцы начинают сомневаться, что конфликт возможно закончить военным путем. Так, одна из опрошенных, чей знакомый недавно погиб на поле боя, считает, что конфликт в итоге разрешится политическим урегулированием, а не на поле боя.

«И даже после всех принесенных жертв здесь сложно предвидеть, когда же происходящее все-таки закончится», — сообщил телеканал.



На днях президент России Владимир Путин выдвинул новое предложение по разрешению конфликта вокруг Украины. Для начала мирных переговоров Киев должен вывести войска со всей территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей. Боевые действия прекратятся, как только Украина согласится на это условие. Кроме того, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс, зафиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статусы, указал Путин.