Трамп считает, что Байден своим поведением унижает США

Американский президент Джо Байден опозорил США на саммите G7 и продолжает делать из страны насмешку своим странным поведением.

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Об этом на митинге сторонников в штате Висконсин заявил его предшественник Дональд Трамп.

«Байден позорит нас на мировой арене. В эти выходные он превратил США в насмешку по всему миру», — цитирует его РИА Новости.



Трамп заявил о своем праве преследовать Байдена в случае переизбрания

Ранее в The Sun заявили, что Байден на саммите G7 в Италии оказался в наихудшем состоянии.

Также в Белом доме назвали ложными сообщения WSJ об «угасании» Байдена.