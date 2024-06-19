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Трамп заявил, что Байден на G7 опозорил США

Американский президент Джо Байден опозорил США на саммите G7 и продолжает делать из страны насмешку своим странным поведением.

Трамп считает, что Байден своим поведением унижает США
© РИА Новости / Стрингер

Об этом на митинге сторонников в штате Висконсин заявил его предшественник Дональд Трамп.

«Байден позорит нас на мировой арене. В эти выходные он превратил США в насмешку по всему миру», — цитирует его РИА Новости.

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Ранее в The Sun заявили, что Байден на саммите G7 в Италии оказался в наихудшем состоянии.

Также в Белом доме назвали ложными сообщения WSJ об «угасании» Байдена.

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