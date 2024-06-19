Трамп считает, что Байден своим поведением унижает США

Трамп заявил, что Байден на G7 опозорил США
Американский президент Джо Байден опозорил США на саммите G7 и продолжает делать из страны насмешку своим странным поведением.
Об этом на митинге сторонников в штате Висконсин заявил его предшественник Дональд Трамп.
«Байден позорит нас на мировой арене. В эти выходные он превратил США в насмешку по всему миру», — цитирует его РИА Новости.
Трамп заявил о своем праве преследовать Байдена в случае переизбрания
Ранее в The Sun заявили, что Байден на саммите G7 в Италии оказался в наихудшем состоянии.
Также в Белом доме назвали ложными сообщения WSJ об «угасании» Байдена.