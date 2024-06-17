Глава МАГАТЭ призвал возобновить сотрудничество с КНДР

Необходимо возобновить сотрудничество с Северной Кореей, у которой амбициозная ядерная программа, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.

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Он выразил надежду на то, что удастся возобновить связи с Пхеньяном, например в области ядерной безопасности. Отмечается, что ядерная программа КНДР включает производство топлива, переработку урана, регенерацию, ядерные реакторы.

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«И я говорю не о ядерном оружии, а об огромном количестве ядерных объектов, единственных в мире, за которыми не ведется наблюдение», — заявил Гросси.



По его словам, международное сообщество потерпело неудачу в сдерживании Северной Кореи в сфере ядерного оружия, а теперь «никто не знает, соблюдаются ли минимальные стандарты безопасности», однако необходимо обратить внимание на практические моменты. Глава МАГАТЭ указал на «очень большой арсенал», которым обладает КНДР.

Тем временем, страны, входящие в НАТО, начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он не стал вдаваться в подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить.

По его словам, транспарентность в этом вопросе «помогает послать прямой сигнал» о том, что НАТО является «ядерным альянсом».

Столтенберг отметил, что НАТО будет оставаться ядерным альянсом, «поскольку мир, где Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО — нет, — это опасный мир».