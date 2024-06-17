В Турции при жертвоприношениях в Курбан-байрам пострадали 16 тысяч человек

Около 16 тысяч турецких граждан получили порезы разной степени тяжести во время жертвоприношений в первый день исламского праздника Курбан-байрам. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

— Причиной таких травм является то, что животных режут непрофессионалы, — заявил он.



Коджа добавил, что все пострадавшие обратились в медицинские учреждения за помощью. По данным турецкого минздрава, больше всего раненых зафиксировали в Анкаре — более 1,2 тысячи пострадавших. Также 840 граждан пострадали в Стамбуле, и еще 416 — в Измире.

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) отмечается в память о пророке Ибрахиме, который отождествляется с библейским патриархом Авраамом, от которого Аллах потребовал принести в жертву своего сына — первенца Исмаила. Убедившись в готовности Ибрахима выполнить его приказ, Аллах разрешил заменить сына на ягненка. Праздник служит символом отказа от языческих жертвоприношений.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам и подчеркнул вклад мусульманских организаций в единение народа