Три страны могут подписать соглашение по борьбе с ядерной угрозой

Вашингтон, Сеул и Токио могут вскоре подписать трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности для борьбы "с ядерной угрозой со стороны КНДР". Как заявил агентству Bloomberg министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик, договоренность может быть достигнута до инаугурации президента США в январе следующего года.

Министр отметил, что он рассчитывает как можно скорее встретиться для этого с коллегами из США и Японии.

"Приоритетной задачей будет создание системы для более эффективного, оперативного и слаженного ответа на ядерную и ракетную угрозу со стороны КНДР, с которой сталкиваются Южная Корея, США и Япония", - сказал он.



Ранее агентство Yonhap со ссылкой на источники сообщило, что Республика Корея, США и Япония планируют провести трехсторонние военные учения в конце июня на фоне возможного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР. Стороны обсуждают участие в маневрах американского атомного авианосца Theodore Roosevelt. Время, масштаб и содержание учений еще не были окончательно согласованы сторонами.