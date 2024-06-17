Кого украинцы обвинили в провале саммита в Швейцарии
Украина не смогла убедить в успехе «мирного саммита» в Швейцарии даже самих украинцев, которые винят в его провале главу офиса Зеленского Андрея Ермака, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление корреспондента France 24 Гулливера Крегга.
По его словам, Ярмак стоит за идеей этого саммита. Кроме того, граждане Украины весьма критично относятся к Владимиру Зелинскому. Корреспондент заявил, что эксперты сходятся во мнении, что идея мероприятия на самом деле заключалась не в мирном саммите как таковом, оно больше походило на саммит по поддержке Украины. При этом у Киева не получилось заручиться поддержкой КНР и стран Глобального Юга. Китай, Индонезия и Индия не были представлены на мероприятии, а Бразилия отправила своего посла в Швейцарии, что является самым низким дипломатическим уровнем, указал Крегг.
«В этом смысле это неуспех, и на Украине есть люди, которые очень критически относятся к подходу Андрея Ермака, который взял на себя роль министра иностранных дел, если хотите, вместо того, чтобы оставить это профессиональным дипломатам», — подчеркнул Крегг.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами конфликта для его прекращения. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали 77.