Украина не смогла убедить в успехе «мирного саммита» в Швейцарии даже самих украинцев, которые винят в его провале главу офиса Зеленского Андрея Ермака, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление корреспондента France 24 Гулливера Крегга.

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По его словам, Ярмак стоит за идеей этого саммита. Кроме того, граждане Украины весьма критично относятся к Владимиру Зелинскому. Корреспондент заявил, что эксперты сходятся во мнении, что идея мероприятия на самом деле заключалась не в мирном саммите как таковом, оно больше походило на саммит по поддержке Украины. При этом у Киева не получилось заручиться поддержкой КНР и стран Глобального Юга. Китай, Индонезия и Индия не были представлены на мероприятии, а Бразилия отправила своего посла в Швейцарии, что является самым низким дипломатическим уровнем, указал Крегг.

«В этом смысле это неуспех, и на Украине есть люди, которые очень критически относятся к подходу Андрея Ермака, который взял на себя роль министра иностранных дел, если хотите, вместо того, чтобы оставить это профессиональным дипломатам», — подчеркнул Крегг.



Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами конфликта для его прекращения. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали 77.