На конференции по Украине осудили угрозы применения ЯО

Участники прошедшей на швейцарском Бюргеншток конференции по Украине осудили все угрозы применения ядерного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Чехии Петра Павла.

По его словам, они считают такое поведение нарушением норм международного права. Группа, в работе которой принимал участие Павел, рассмотрела существующую ситуацию и конкретные меры, связанные с работой ядерных объектов на Украине. Также речь шла о последствиях, которые может иметь любая потенциальная авария на ядерном объекте, включая последствия остановки всех ядерных проектов.

«Для нас [Чехии] это могло бы иметь далеко идущие последствия, потому что могло бы поставить под угрозу или даже совсем помешать строительству новых энергоблоков (на АЭС), что оказало бы существенное влияние на производство электроэнергии в нашей стране», — отметил глава государства.



Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами конфликта для его прекращения. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали 77.