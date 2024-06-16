Две страны отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине

Число стран, одобривших итоговое коммюнике конференции по Украине в Бюргенштоке, уменьшилось с 80 до 78. Организаторы форума изъяли из первоначально опубликованного ими списка сторонников принятого на форуме документа, который не учитывает мнение России, Иорданию и Ирак.

Причины внесения в список этих коррективов организаторы пока не объяснили.

Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине

Таким образом число стран, отказавшихся поддержать итоговый документ, требующий передачи суверенитета над Запорожской АЭС Украине, выросло до 15. Это Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Ирак, Индия, Индонезия, Иордания, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.