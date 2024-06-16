Обаме пришлось уводить застывшего Байдена со встречи со сторонниками

Экс-президенту США Бараку Обаме пришлось за руку уводить нынешнего главу государства Джо Байдена, застывшего сразу после встречи со сторонниками.

В социальных сетях появилось видео, на котором Байден и Обама на сцене прощаются с гостями мероприятия в Лос-Анджелесе. В момент, когда Обама махал рукой и шел по направлению к выходу, Байден неподвижно стоял и улыбался. В какой-то момент бывший президент взял действующего за руку и повел со сцены, передает РИА «Новости».

Ранее была опубликована видеозапись того, как во время траурной церемонии в Нормандии президент США Джо Байден по непонятным причинам разворачивается на 180 градусов, президент Франции Эммануэль Макрон после некоторой заминки повторил его действия.