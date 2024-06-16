МИД Швейцарии: без РФ невозможно выполнить ни один пункт конференции

Ни один из трех пунктов, утвержденных в заключительном коммюнике конференции по Украине, не может быть реализован без участия России. Об этом сказал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, передает РИА Новости.

Журналист агентства спросил Кассиса, в чем смысл решений конференции, если выполнить их невозможно без согласия России.

«Вы правы, подавляющее большинство решений, которые мы приняли сегодня, не могут быть реализованы без российского участия», — ответил глава МИД Швейцарии.



По его словам, «было дано обещание, что Россия будет на борту, когда придет время для этого процесса».

При этом «не все пути, которые сегодня можно представить, допускают участие России». Поэтому были выбраны три темы, где РФ может проявить заинтересованность. Это обмен пленными, свобода морского передвижения и безопасность Запорожской АЭС.

Кассис отметил, что организаторы «не касались других проблемных вопросов, таких как территориальность», поскольку знали, что это грозит полным тупиком.

Заключительное коммюнике саммита по Украине подписали 79 стран из 91. В документе содержится призыв к полному обмену военнопленными, свободному передвижению по Черному и Азовскому морям и обеспечению ядерной безопасности.