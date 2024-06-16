В итоговом коммюнике саммита по Украине в Швейцарии, которое подписали его участники, присутствует только три пункта из «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства.

Речь идет о таких пунктах, как ядерная безопасность, обмен пленных «всех на всех» и безопасное судоходство в Черном и Азовском морях.

В коммюнике не содержится призыв к выводу российских войск, о котором на этой неделе сообщил японский телеканал NHK.

16 июня стало известно, что итоговый документ саммита по Украине в швейцарском Бюргенштоке поддержали 80 стран-участниц из 91. В частности, Бразилия и Индия не поддержали итоговый документ конференции в Швейцарии.

14 июня президент РФ Владимир Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской, Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.