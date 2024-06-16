Кулеба связал второй саммит по Украине с завершением конфликта

Следующий саммит по Украине должен привести к завершению конфликта, на это мероприятие пригласят Россию. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, сообщает издание «Страна.ua».

«Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», — сказал министр.



По его словам, Украина должна работать над тем, чтобы страна «в это время находилась на сильнейших позициях».

Дипломат также отметил, что настанет момент, когда Киеву нужно будет говорить с Москвой.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом.

Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине

Мирная конференция по Украине состоялась 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Итоговый документ саммита поддержали 80 стран-участниц из 91. В частности, Бразилия и Индия не поддержали итоговый документ конференции в Швейцарии.