Глава Еврокомиссии: путь к миру на Украине будет длинным

Мировому сообществу не удастся добиться достижения мира на Украине в ближайшее время, путь к миру будет длинным, заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет ТАСС.

В Швейцарии 15-16 июня прошел так называемый «мирный саммит». Участники в ходе мероприятия обсудили ряд вопросов, предложенных украинской стороной и приняли итоговую декларацию. Семь стран ее не подписали, 80 — одобрили.

«Мир на Украине не будет достигнут за один шаг, это будет длинный путь», — отметила глава ЕК.



Урсула фон дер Ляйен призвала Россию прислушаться к посланию международного сообщества. Она выразила надежду, что когда Москва будет готова к миру на основе Устава ООН, то присоединится к усилиям участников конференции.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что проведение конференции в Швейцарии стало сигналом России. Послание заключается в том, уточнил он, что Москва обязана «соблюдать законы и ценности, которые применимы ко всем нам».