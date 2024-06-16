Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что предложенная президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива по разрешению украинского кризиса якобы «противоречит здравому смыслу». Убедительных аргументов он не привел, сообщает РИА Новости.

Салливан отреагировал на предложение российского лидера на конференции по Украине в Швейцарии.

«Ни одна ответственная страна не может сказать, что это разумная основа для мира. Это противоречит Уставу ООН, это противоречит элементарной морали, это противоречит элементарному здравому смыслу», — сказал он.



Американский политик использовал киевские нарративы об «оккупации» и «украинской суверенной территории», критикуя инициативу российского президента. При этом он игнорировал тот факт, что Крым, а также ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам всенародных референдумов.

«Отказ от четырех регионов и НАТО»: западные СМИ о мирной инициативе Путина

Ранее Белый дом подтвердил, что в любой момент может отказаться от недавно заключенного соглашения с Киевом.