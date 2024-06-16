Зеленский анонсировал второй «саммит мира»

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение второго «саммита мира» после конференции в Швейцарии, транслирует на YouTube офис главы государства. В рамках форума состоялось подписание итогового документа стран-участниц. Однако не все стороны встречи согласились поставить свое имя в этом списке.

Глава Украины не сказал, когда пройдет очередной «мирный саммит». Конференция в швейцарском Бюргенштоке состоялась с 15 по 16 июня.

Ватикан не стал подписывать итоговый документ по итогам саммита. К нему присоединились Бразилия, Индия и Саудовская Аравия. Также среди подписантов документа не оказалось Мексики, ЮАР и ОАЭ. Представлял Святой престол на конференции госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Семь стран отказались подписать декларацию «мирного саммита»

Поддержали документ Швейцария, Турция и США, а также страны-участницы Евросоюза. Всего подписи подставили 80 из 91 стран форума.