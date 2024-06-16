Кеннеди-младший раскритиковал заявление Столтенберга по Украине

НАТО не является оборонительным альянсом, констатировал в соцсетях независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предупредил, что поставки оружия на Украину станут обязательными для стран-участниц блока.

«Неужели после десятилетий агрессивного расширения кто-то действительно считает НАТО оборонительным альянсом?», — задал риторический вопрос Кеннеди-младший.



Напомним, что Москва неоднократно заявляла: поставки ВСУ вооружений и военной техники со стороны западных стран лишь затягивают конфликт, увеличивают риск его значительного географического расширения, являются по сути «игрой с огнем».