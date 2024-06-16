В конфликте на Украине наступил поворотный момент: страна может потерять Киев, если не пойдет на условия России. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

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«Вы знаете, сегодняшний день был важен тем, что он знаменует собой еще один, скажем так, поворотный момент. (...) Теперь он будет расширяться», — высказался Джонсон об украинском конфликте.



Экс-агент ЦРУ считает, что западные станы играют с огнем, а их усилия по эскалации ситуации приведут к еще большему конфликту и к расширению его зоны. По его мнению, если сейчас Запад откажется от мирного плана Москвы, то в дальнейшем Украина может потерять контроль не только над Одессой, но и над Киевом.

«Вы знаете предложение президента России Владимира Путина — это новое предложение. Все изменилось. (...) Он ничего не сказал об Одессе, оставил Одессу вне рамок обсуждения, это то, о чем они еще могут потенциально договориться, если Украина примет это предложение», — заявил эксперт.



14 июня президент России Владимир Путин выступил с мирной инициативой. По его словам, Москва будет готова к мирным переговорам, как только Киев начнет выводить войска с территории новых российских регионов и официально откажется от вступления в НАТО.