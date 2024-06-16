Венгрия предложила выступить посредником между Россией и ЕС по Украине

Глава венгерского МИД Петер Сийярто на «мирном саммите» в Швейцарии заявил, что готов выступить посредником между ЕС и Россией и передать Москве «любое сообщение». Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат заметил, что Венгрия одна из немногих стран, едва ли не последняя, кто не разорвал каналы коммуникации с РФ.

«Наша роль в этом отношении необходима, в спасении молодёжи, в предотвращении дальнейшего разделения семей», — подчеркнул Сийярто.



По его словам, Венгрия готова оказать помощь. Он добавил, что просит не относиться негативно к предложению Будапешта.

Условия Венгрии внесли в проект документа о вступлении Украины в ЕС

Дипломат заметил, что в западных областях проживает свыше 150 тыс. граждан Венгрии, обладателей двойного гражданства. Он уточнил, что Будапешт в курсе, «скольких из них мобилизуют и сколько погибают».

Сийярто резюмировал, что венгерские дипломаты готовы передать любое сообщение хоть Москве, хоть Санкт-Петербургу, с тем, чтобы спасти молодых мужчин, предотвратить разделение семей.