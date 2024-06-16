Раскрыты новые подробности отношений Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Принц Уильям гордится своей женой Кейт Миддлтон, которая впервые после новости о раке вышла на публику. Об этом сообщает издание Daily Mail.

15 июня Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми появились на параде Trooping the Colour, приуроченном ко дню рождения Карла III. После праздничного мероприятия члены королевской семьи вышли на балкон Букингемского дворца. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировала поведение принца и принцессы Уэльских.

«В прищуренных глазах принца читалась его внутренняя гордость и возможное облегчение от того, что его прекрасная жена снова стояла рядом с ним, в то время как Кейт, которая к этому моменту заметно расслабилась, ответила широкой, с ямочками на щеках, и очень любящей улыбкой», — заявила Джеймс.



16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома.

22 марта принцесса Уэльская сообщила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Кейт Миддлтон заявила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. После этого откровения король Великобритании признался, что гордится мужеством жены принца Уильяма.