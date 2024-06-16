Запад долго был убежден, что своими финансами и оружием поможет Киеву победить, но теперь иллюзии развеяны: ситуация становится с каждым днем безнадежнее. Ключ к прекращению страданий украинцев – в руках Зеленского. Об этом написал Харальд Куят — немецкий генерал в отставке и экс-глава военного комитета НАТО — в авторской колонке Berliner Zeitung.

Генерал отметил, что Запад чересчур долго лелеял иллюзию, что может помочь Киеву победить, беспрерывно поставляя новое, более мощное оружие. В действительности военное положение Украины становилось все безнадежнее, большая финансовая и материальная поддержка расходовалась впустую.

В США раскрыли последствия ошибки Запада на Украине

Куят считает, что ключ к окончанию военных действий и избавлению украинцев от дальнейших страданий «находится сейчас в руках Зеленского». Он может предотвратить дальнейшее разрушение страны.

«Настало время положить конец боевым действиям и проложить путь к миру путем переговоров», — резюмировал Куят.



Ранее известный украинский оппозиционный политик заявил, что мирная инициатива Владимира Путина является последним шансом на сохранение Украины как государства.