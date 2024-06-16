Текст декларации по «мирному саммиту» в Швейцарии готов, рассказал журналистам глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что в резолюции учтены позиции Киева, пишет РИА «Новости».

Дипломат заметил, что работа над текстом декларации уже завершена. Он добавил, что об ее утверждении официально будет заявлено в конце мероприятия.

«Она [декларация] будет открыта для присоединения других стран и после завершения саммита», — подчеркнул Кулеба.



По его словам, текст сбалансированный, в нем учтены все принципиальные позиции, на которых настаивала Украина.

Шольц досрочно покинул конференцию по Украине

Напомним, что в Швейцарии проходит «мирный саммит». В нем приняли участие представители 92 стран и ряда международных организаций. По словам глав государств и правительств западных стран, эта встреча — первая ступенька на пути к мирным переговорам и завершению конфликта.