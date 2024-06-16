Киев планирует восстановить половину мощностей ТЭС к отопительному сезону

Киев хочет восстановить хотя бы половину мощности ТЭС к отопительному сезону. Об этом сообщил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает немецкий канал NTV.

«Доступная мощность шести электростанций составляла 5 гигаватт. Сейчас для производства электроэнергии доступно 500 мегаватт. По сути, мы сократились до 10%, с 5 гигаватт до 500 мегаватт», — сказал он.



По его словам, для восстановления потребуется от 350 до 400 миллионов долларов, в основном на закупку трансформаторов, турбин и генераторов.

До этого сообщалось, что две тепловые электростанции (ТЭС) повреждены на территории Украины в результате ночных ударов.

Отмечается, что серьезно повреждено оборудование. Энергетики работают над ликвидацией ЧП.

Незадолго до этого украинский Кабмин отменил запрет на экспорт угля на фоне остановки почти всех ТЭС.