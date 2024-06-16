Эксперт объяснил неучастие Пакистана в конференции по Украине

Пакистан придерживается нейтралитета в российско-украинском конфликте и поэтому не участвует в швейцарской конференции. Кризис можно разрешить только путем мирных переговоров, посредниками могут выступить Китай, Саудовская Аравия, Бразилия и Индия. Так считает декан факультета гуманитарных и социальных наук университета Бахрия Адам Сауд, сообщает ТАСС.

«Отсутствие Пакистана на саммите в Швейцарии свидетельствует о том, что Пакистан не желает, чтобы его называли одной из сторон конфликта», — сказал Сауд.



По его словам, Россия и Украина должны сесть за стол переговоров и найти мирное решение. Обеим сторонам необходимо организовать непрерывный переговорный процесс, а посредниками должны стать «могущественные, но нейтральные государства». В частности, это Китай, Саудовская Аравия, Бразилия и Индия.

Сауд добавил, что Пакистан заинтересован в сохранении сбалансированных отношений как с Россией, так и с США. Исламабад не может рисковать развивающимися связями с Москвой и Пекином. Также пакистанцы учитывают сближение Индии и США.