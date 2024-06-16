В США испугались изменения позиции Си Цзиньпина по России

Администрация президента США Джо Байдена существенно обеспокоена тем, что председатель КНР Си Цзиньпин в дальнейшем будет активно поддерживать Россию, пишет политический обозреватель Дэвид Э. Сэнгер в статье для The New York Times.

Автор статьи уточнил, что среди чиновников растет убежденность в том, что взгляды китайского лидера на роль его страны в украинском конфликте изменились. Соответственно, полагают они, Пекин будет активно помогать Москве.

По его данным, ранее в США полагали, что Россия и Китай не смогут наладить взаимодействие, отринуть подозрения и взаимные претензии. Он добавил, что в последнее время точка зрения кардинально изменилась.

Стали известны детали разговора Путина и Си Цзиньпина

На этой неделе, заметил эксперт, опасения выразили и другие страны «Большой семерки». Во время саммита организации они призвали Китай не только не поддерживать Россию, но и оказать на нее давление, принудить к проведению мирных переговоров.

По мнению аналитиков, чрезмерно сложная политика США в отношении РФ и КНР приводит к тому, что две соседние державы, ранее разделенные экономическими интересами, идеологией, геополитикой, находят точки соприкосновения, принимают компромиссные решения, образуют все более крепкий, хотя и не закрепленный на бумаге союз.