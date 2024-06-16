Мирная конференция в Швейцарии не достигнет своей цели, поскольку на нее не приехали представители России. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в форуме, сообщает РИА Новости.

Сийярто отметил, что Будапешт всегда ценил усилия Швейцарии по достижению мира. Но необходимо честно признать: мирная конференция может достичь цели только при участии обеих воюющих сторон.

«В эти выходные этого не удастся(-лось)», — заявил Сийярто.



По его мнению, необходимы «настоящие, содержательные переговоры».

Руководитель МИД Венгрии добавил, что усилия, потраченные на поставки оружия Киеву, следовало бы направить на установление мира.

Конференция проходит в эти выходные в Швейцарии, мероприятие организовано по инициативе Зеленского. Целью является представление «ультиматума» России под видом требования «мирового сообщества». Многие политологи отмечают, что Киеву не удалось добиться этого, поскольку на конференцию не приехали лидеры ведущих государств мира, а прибывшие участники говорят о необходимости привлечения России к переговорам.

Ранее в Госдуме заявили, что «сходка в Швейцарии полностью себя дискредитировала в глазах мировой общественности».