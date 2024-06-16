Вице-президент США Камала Харрис покинула так называемый «саммит мира» по Украине в Швейцарии, который завершится только сегодня.

Она уже вылетела в Вашингтон. Отмечается, что Харрис прибыла в Швейцарию «всего на несколько часов», передаёт РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Между тем в Белом доме, ещё накануне заявили, что вице-президент США покинет саммит сразу после ужина лидеров в субботу вечером, а вместо нее участие в мероприятиях примет советник главы администрации по национальной безопасности Джейк Салливан.

На саммите по Украине три страны высказались против отсутствия РФ

При этом утверждает, что Харрис – не единственный лидер, который пропустит второй день саммита, досрочно завершив участие в нём.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее член комитета по международным делам верхней палаты парламента РФ Сергей Цеков заявил, что конференция по Украине, которая проходит в Швейцарии, не имеет никакого отношения к вопросам достижения мира. По его словам, на деле – это обычное судилище над Россией.