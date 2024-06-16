Китай передаст в зоопарк Австралии новую пару больших панд

Пекин передаст на содержание в зоопарк австралийского города Аделаида двух больших панд после возвращения в КНР обитавшей там в течение 15 лет пары бамбуковых медведей. Об этом сообщил пребывающий в Австралии с официальным визитом премьер Госсовета КНР Ли Цян.

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По словам китайского премьера, после того как обитающие в Аделаиде панды Ванг Ванг и Фу Ни вернутся домой в Китай, им "подберут подходящую замену".

"Мы выделим для зоопарка Аделаиды новую пару не менее очаровательных, замечательных и красивых панд. Я уверен, что жители Аделаиды, Южной Австралии и всего остального мира будут любить их и хорошо о них заботиться", - сказал Ли Цян журналистам.



Обитающие с 2009 года в зоопарке Аделаиды большие панды должны вернуться на родину ноябре 2024 года. Срок их пребывания в Австралии завершался в 2019 году, однако был продлен на пять лет для реализации программы разведения бамбуковых медведей в неволе. Панды австралийского зоопарка в Аделаиде были единственными представителями вида в южном полушарии.

Как ожидается, в рамках своего четырехдневного визита в Австралию Ли Цян встретится с виноделами Южной Австралии и проведет ряд встреч с главой австралийского МИД Пенни Вонг и министром торговли Доном Фарреллом, которые планируют обсудить с ним отмену торговых пошлин на свежие морепродукты, введенных Китаем в 2020 году. Также в программе визита китайского премьера переговоры с его австралийским коллегой Энтони Альбанезе, которые пройдут в столице страны - Канберре - в начале следующей недели.