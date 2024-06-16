Красный Полумесяц обвинил Израиль в похищении четверых медиков

Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) обвинило израильские власти в похищении и незаконном удержании в плену четверых медиков.

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Соответствующее заявление организации было опубликовано на ее странице в X (ранее Twitter).

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Как отметили в PRCS, израильские военные более пяти месяцев назад похитили и "силой удерживают четверых сотрудников организации".