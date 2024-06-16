Карлсон обвинил демократов в использовании «умирающего» Байдена

Президент США Джо Байден умирает на глазах у всего мира, а его администрация продолжает использовать его как инструмент демократов. С таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон в авторском шоу Tucker Carlson Network.

© РИА Новости / Стрингер

Байден начнет меньше говорить об Украине из-за риска потерять электорат

Он усомнился, что Байден «сможет долго продержаться» после предстоящих президентских выборов вне зависимости от их исхода. По словам журналиста, никого не интересует политик как личность. «Он давно превратился в инструмент демократов, которым они пользуются», — утверждает Карлсон.