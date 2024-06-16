Пентагон подтвердил дискредитацию им китайских вакцин от COVID-19

Министерство обороны США не стало отрицать сообщение агентства Reuters о проведении американскими военными кампании по дискредитации китайских вакцин от COVID-19 и заявило, что противодействует КНР в информационном пространстве. Соответствующий письменный комментарий предоставила ТАСС официальный представитель Пентагона Лиза Лоуренс.

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В материале Reuters, опубликованном в пятницу, говорится, что военные США, в частности, проводили кампанию по дискредитации китайской вакцины от ковида Sinovac в социальных сетях с целью уменьшить влияние КНР в странах Юго-Восточной Азии. Кампания, которая наиболее активно велась на Филиппинах, была направлена на то, чтобы посеять сомнения в эффективности китайских вакцин, а также других средств, поставляемых из КНР, в том числе медицинских масок и наборов для диагностики.

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Лоуренс не указала, что приведенная в публикации информации не соответствует действительности. Она, комментируя данный материал по запросу ТАСС, заявила: "Министерство обороны США проводит широкий спектр операций, в том числе в информационной сфере, для противодействия вредоносному влиянию противника. Действия Министерства обороны США, включая операции в информационной сфере, осуществляются за пределами зон вооруженных конфликтов и по мере необходимости координируются с другими ведомствами и управлениями, в том числе для избежания конфликтов. Это продуманный, методичный и всеобъемлющий процесс".

"Ряд государственных и негосударственных субъектов используют социальные сети и другие медиа для распространения дезинформации и проведения кампаний по оказанию вредоносного влияния в отношении США, - говорится в заявлении представителя Пентагона. - Министерство обороны США использует различные платформы, в том числе социальные сети, для противодействия этим атакам, предусматривающим оказание вредоносного влияния на США, их союзников и партнеров".

"Что касается дезинформации о COVID-19, Китай в 2020 году начал кампанию по дезинформации, чтобы заведомо ложно обвинить США в распространении COVID-19, - утверждала Лоуренс. - В соответствии с американской национальной стратегией в сфере обороны Министерство обороны США продолжает создавать комплексные средства сдерживания для противодействия важнейшим вызовам, что включает в себя противодействие распространению КНР дезинформации, при этом уделяется пристальное внимание процедурам министерства по координации и избежанию конфликтов. Министерство обороны США привержено защите американцев, защите важнейших интересов США и обеспечению международной безопасности".



Дискредитация вакцин

Как отмечается в публикации агентства Reuters, его журналисты обнаружили порядка 300 аккаунтов на платформе X (ранее Twitter), созданных летом 2020 года, в которых публиковались провокационные сообщения, призывающие "не верить Китаю" и не использовать китайские вакцины, поскольку вирус был впервые обнаружен именно в КНР. Помимо Юго-Восточной Азии, кампания проводилась также в странах Центральной Азии и на Ближнем Востоке. На нескольких платформах распространялись публикации с утверждениями о том, что китайские вакцины содержат свиной желатин, который делает их непригодными для использования в мусульманских странах. Компания Sinovac опровергала эти утверждения.

Мероприятия по дискредитации вакцин китайского производства проводились с весны 2020 года до середины 2021 года. Они начались во времена пребывания Дональда Трампа на посту президента США и продолжились после прихода к власти действующего американского лидера Джо Байдена.

Источники, участвовавшие в планировании и реализации кампании, сообщили Reuters, что Пентагон проигнорировал ее возможные негативные последствия, в том числе рост числа смертей от COVID-19.