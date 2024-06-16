Президент Финляндии обвинил Россию во «вторжении» в его страну

Президент Финляндии Александр Стубб обвинил Россию во «вторжении» в страну во время Второй мировой войны. Об этом он заявил во время выступления на саммите по Украине, который проходит в Швейцарии.

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«Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны, мы потеряли 10% нашей территории, включая землю, где родились мои бабушка и дедушка и где родился мой отец», — заявил Стубб. Его слова передает телеканал Yle.



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Он сообщил о беспокойстве многих тем, что его страна имеет 1300 километров общей границы с Россией. Также он отметил, что одним из настораживающим фактором том, что все время между РФ и Финляндией якобы было 30 войн.