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Си Цзиньпин пожаловался на попытки США подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что США толкают Пекин нападению на Тайвань. Об сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Си Цзиньпин пожаловался на попытки США подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань
© РИА Новости / Алексей Даничев

WP: Си Цзиньпин якобы был готов поставить оружие РФ, но после звонка Байдена отказался

Жалобы китайского лидера прозвучали в апреле 2023 года в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Но как добавил Си Цзиньпин, Китай не клюнул на наживку. В этом же разговоре лидер Китая выразил опасения, что конфликт с США разрушит достижения страны и помешает добиться «великого возрождения» к 2049 году.

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