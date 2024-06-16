Си Цзиньпин пожаловался на попытки США подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что США толкают Пекин нападению на Тайвань. Об сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

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WP: Си Цзиньпин якобы был готов поставить оружие РФ, но после звонка Байдена отказался

Жалобы китайского лидера прозвучали в апреле 2023 года в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Но как добавил Си Цзиньпин, Китай не клюнул на наживку. В этом же разговоре лидер Китая выразил опасения, что конфликт с США разрушит достижения страны и помешает добиться «великого возрождения» к 2049 году.