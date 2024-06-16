Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал прекратить «бесконечные» выплаты Киеву, если победит на предстоящих выборах.

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«Зеленский - это, возможно, величайший торговец среди всех когда-либо живших политиков. Всякий раз, когда он приезжает в нашу страну, он покидает ее с $60 млрд... А потом он возвращается на родину и заявляет, что ему нужны еще $60 млрд. И так без конца. Я разберусь с этим», - заявил Трамп во время своего выступления перед сторонниками в Детройте.



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Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что "формула мира" Зеленского, которую политик подготовил для саммита в Швейцарии, изначально обречена на провал, так как она полностью игнорирует интересы России.