Сунак назвал условия для установления мира на Украине

Установление «прочного мира» на Украине должно происходить на приемлемых для Киева условиях. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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По его словам, так называемая мирная конференция по Украине, которая проходит в Швейцарии, «демонстрирует решимость международного сообщества положить конец» конфликту на европейском континенте.

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«Правильным будет найти решение о прочном мире на условиях, которые приемлемы для Украины, на основе принципов территориальной целостности и Устава ООН», — отметил он на кадрах видео, опубликованных телеканалом Sky News.



Ранее стало известно, что проект коммюнике швейцарского саммита по Украине содержит тезис о контроле Киева над ЗАЭС.