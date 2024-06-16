Президент Кубы посетил корабли ВМФ России в порту Гаваны

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетил российские корабли в порту Гаваны и поприветствовал в республике «друзей из России».

© РИА Новости / Василий Батанов

Как сообщил на своей странице в социальной сети X сам кубинский лидер, он осмотрел интерьер фрегата «Адмирал Горшков» и палубу подводной лодки «Казань».

Как зарубежные СМИ отреагировали на прибытие российских кораблей на Кубу

«Потрясающий и приятный день, даже во время непрекращающегося дождя. Добро пожаловать, друзья из России», — написал он.



Ранее сообщалось, что кубинский лидер прибыл в порт Гаваны, где с 12 июня стоят российские корабли.