Президент Кубы отреагировал на визит кораблей ВМФ РФ в Гавану

Президент Кубы Мигель Диас-Канель при посещении в субботу российских кораблей в порту Гаваны особо отметил значимость их визита для отношений двух стран. Об этом сообщил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли.

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"Посещение российских кораблей президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем - знаковое событие, он поднялся на борт двух из четырех кораблей, находящихся в бухте Гаваны - подводную лодку "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков", - рассказал посол, его слова приводит Telegram-канал диппредставительства. Он сообщил также, что кубинский руководитель оставил записи в книгах почетных гостей, "при этом он не только выразил восхищение нашими моряками и кораблями, но и особо отметил значимость визита для двусторонних отношений".



Президент Кубы Диас-Канель поднялся на борт российского корабля

"Российско-кубинские отношения развиваются весьма динамично, ведется насыщенный политический диалог, - сказал Коронелли. - Есть реальные подвижки в торгово-экономическом сотрудничестве, на культурно-гуманитарном треке. Идем вперед хорошим, стремительным темпом - широким шагом!"

Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", а также атомный ракетный подводный крейсер "Казань" находятся в порту Гаваны с 12 июня, их пребывание здесь вызвало большой резонанс среди кубинцев и гостей Гаваны, которые три дня имели возможность посетить фрегат. В эти дни на набережной Гаваны можно было наблюдать большое количество людей и очереди на вход в порт. Люди делились с корреспондентом ТАСС впечатлениями, рассказывали о дружеских отношениях с Россией.

В понедельник корабли покинут Гавану.